CBS: hoogste aantal geboortes verwacht in tien jaar

In tegenstelling tot veel andere Europese landen is het aantal geboortes in Nederland dit jaar flink aan het stijgen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over de eerste negen maanden van 2021.

De statistici verwachten dat het aantal geboortes dit jaar de hoogste stand in tien jaar zal bereiken. In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen 6800 meer kinderen ter wereld dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het CBS verwacht dat aan het eind van 2021 bijna 180.000 kinderen geboren zullen zijn. Dat aantal is sinds 2011 niet meer bereikt. "Daarmee neemt - na een dalende trend sinds de eeuwwisseling - het aantal geboorten duidelijk toe", zeggen de onderzoekers hierover.



Vooral vrouwen van in de dertig worden vaker moeder. Dit jaar krijgen naar verwachting 135 op de 1000 vrouwen van 30 tot 35 jaar een kind, tegen 127 op de 1000 in 2020. Bij vrouwen van 25 tot 30 jaar is ook een stijging te zien.

In de meeste andere Europese landen waarvan de cijfers tot augustus bekend zijn, is het aantal geboortes juist gedaald of gelijk gebleven. In Finland worden wel meer kinderen geboren. Maar die ontwikkeling was anders dan in Nederland ook al in 2020 aan de gang.



