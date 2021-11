België zet opnieuw leger in voor coronahulp ziekenhuizen

Belgische militairen worden opnieuw ingezet om ziekenhuizen bij te staan in het verwerken van de stroom Covid-19-patiënten.

Onder meer het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en het ziekenhuis in het Waalse Zinnik doen een beroep op de hulp van het leger, maar ook woonzorgcentra worden door de coronadrukte geholpen, schrijven Belgische media.

Het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek bereidt zich voor om alle Belgische brandwondenpatiënten over te nemen zodat er in de burgerziekenhuizen extra bedden vrijkomen voor coronapatiënten. Defensie beraadt zich nog over andere aanvragen voor steun, zegt het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder tegen de Vlaamse krant De Morgen.

Tijdens eerdere grote uitbraken zijn op sommige dagen meer dan vijfhonderd militairen ingezet om de verwerking van patiënten in goede banen te leiden, door bijvoorbeeld te helpen bij vervoer en de inzet van verpleegkundigen.

Het Overlegcomité van de Belgische regeringen komt woensdag bijeen om over extra maatregelen te beslissen nu de besmettingen en ziekenhuisopnames weer hand over hand toenemen in het land.

