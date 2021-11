GGD'en testten dinsdag recordaantal mensen

Iets meer dan 93.000 mensen zijn dinsdag naar een testlocatie van de GGD gegaan om te weten te komen of ze het coronavirus hebben opgelopen.

Dat is een record, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland woensdag weten.

De GGD'en voerden maandag zo'n 91.000 tests uit. Dat was een verbetering van het oude record uit maart van dit jaar, toen in een dag tijd ongeveer 89.000 mensen waren getest.

De GGD'en hebben het ontzettend druk. Het aantal mensen dat zich wil laten testen groeit nog steeds, maar de testlocaties hebben vrijwel geen plek meer voor ze.

De maximale testcapaciteit is bereikt, meldde de GGD-koepel dinsdag. Dat maakt het ook heel moeilijk om nog een testafspraak te maken.

Die drukte leidt soms ook tot spanningen, zowel in de telefoongesprekken met het callcenter als op de testlocaties. "We begrijpen dat mensen ongeduldig zijn maar vragen mensen dat niet af te reageren op onze medewerkers en hen met respect te behandelen. Zij moeten hun werk veilig kunnen doen", aldus GGD GHOR Nederland.

