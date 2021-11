Kamer wil geen groen vinkje meer als gevaccineerde besmet raakt

De Tweede Kamer wil dat mensen die gevaccineerd zijn en daarna toch positief worden getest op corona, tijdelijk geen groen vinkje meer krijgen in hun CoronaCheck-app.

Een motie van de fractie-Den Haan die het demissionaire kabinet oproept ervoor te zorgen dat de techniek van de app op die manier wordt aangepast, kreeg steun van een Kamermeerderheid.

Besmette mensen zouden dan geen geldige QR-code meer hebben gedurende de periode dat ze in isolatie moeten. Mensen ontvangen een QR-code nadat ze zijn gevaccineerd, maar ook daarna kunnen ze besmet raken met het coronavirus. In dat geval wordt de QR-code nu niet aangepast, zodat gevaccineerden die besmet zijn nog steeds toegang hebben tot locaties en activiteiten waarvoor een coronatoegangsbewijs nodig is. Daar kunnen ze anderen besmetten. De Kamer wil dat tegengaan.

Zorgminister Hugo de Jonge had de motie echter ontraden. Het is privacytechnisch namelijk lastig te regelen. Als het systeem wordt aangepast, "zouden we heel erg afbreuk doen aan de privacyaspecten van de coronatoegangsbewijzen", zei De Jonge tijdens een coronadebat deze week.



Hiervoor is "een centrale database" nodig "van de QR-codes die je hebt afgegeven aan de mensen die het betreft, om vervolgens automatisch een positieve testuitslag te kunnen koppelen aan die QR-code". De Kamer en verschillende actiegroepen hamerden voor de invoering van de coronapas juist op de privacywaarborgen van het systeem.

De bewindsman vreest overigens ook voor een schijnzekerheid. Mensen die een geldige QR-code hebben omdat ze gevaccineerd zijn, kunnen "zich ook gewoon niet laten testen", stelt De Jonge. "Het is dus nogal makkelijk om je snor te drukken als het daarover gaat."

