België breidt mondkapjesplicht uit in strijd tegen Covid-19

België breidt in verband met corona de mondkapjesplicht uit en verlaagt bovendien de leeftijd waarop dat in openbare binnenruimtes en het ov moet, van 12 naar 10 jaar.

Ondanks dat klanten al verplicht zijn een coronapas te tonen moeten de kapjes weer op in restaurants en bars, behalve aan tafel, heeft het Overlegcomité van de Belgische regeringen volgens de Vlaamse krant De Morgen besloten.

Het Overlegcomité is bijeen in verband met de nieuwe Covid-19-golf in het land. Op school zouden de tienjarigen nog geen mondkapje hoeven te dragen. Maar de uiteindelijke beslissing daarover mogen de deelregeringen zelf nemen.

Alle Belgen die volledig zijn gevaccineerd en het willen zouden tegen maart of april een boosterprik kunnen krijgen, melden verscheidene media. Er is al begonnen met herhalingsprikken voor zorgpersoneel en 65-plussers.

