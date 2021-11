Lale Gül wint NS Publieksprijs

De 24-jarige studente Nederlands Lale Gül heeft met haar debuutroman Ik ga leven de NS Publieksprijs 2021 gewonnen.

Dat is woensdagavond bekendgemaakt. De winnares komt uit een Turks gezin in Amsterdam-West. In februari van dit jaar deed ze haar autobiografische boek het licht zien, waarin ze afstand neemt van haar "strenge opvoeding". De publicatie oogstte veel respect, maar ook kritiek en zelfs bedreigingen. Die hadden een grote impact op de jonge schrijfster, ze moest zelfs onderduiken.

De andere door de organisatie van de verkiezing genomineerde boeken waren Bonuskind van Saskia Noort, Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, Martien van Jan Dijkgraaf, Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen en Wen er maar aan van Maike Meijer.



Ziek gelukkig

Lezers kunnen ook zelf een boek kiezen om op te stemmen. In deze 'vrijekeuzecategorie' werd het vaakst gestemd op het boek Ziek gelukkig van RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde. Ten Wolde overleed in oktober, 29 jaar oud, aan kanker. Familie en vrienden begonnen een onlinecampagne om hem de NS Publieksprijs te bezorgen.



De NS Publieksprijs bestaat, behalve uit de eer, uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een bedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis reizen met de NS Business-Card 1e Klas.

Onder de eerdere winnaars van de NS Publieksprijs zijn onder anderen A.F.Th. van der Heijden (Tonio, 2012), Martine Bijl (Rinkeldekink, 2019) en vorig jaar Rutger Bregman (De meeste mensen deugen).

