Premier België: geen lockdown dankzij gevaccineerden

België neemt door de vierde Covid-19-golf nieuwe coronamaatregelen, zoals uitbreiding van de mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes en de thuiswerkplicht in sectoren waar dat kan.

De maatregelen gelden vanaf komende zaterdag tot vooralsnog 28 januari. Maar winkels, horeca en nachtclubs hoeven niet eerder te sluiten zoals in Nederland, of tijdelijk helemaal dicht.

Dat er geen lockdown komt is te danken aan de gevaccineerden, "dat is dankzij u", zei premier Alexander De Croo voor de televisie na afloop van het Overlegcomité van de zes Belgische regeringen. "We leggen de focus nu op voorkomen en beschermen, niet op sluiten", zei de liberale premier.

"We hadden allemaal gehoopt op een winter zonder corona, maar we zijn geen eiland." De mondkapjesplicht, nu vanaf 12 jaar, wordt verlaagd tot 10 jaar in bijvoorbeeld het openbaar vervoer of musea. Ook moet op plekken waar Belgen nu met een geldige coronatest binnen mogen, zoals in restaurants, weer een mondkapje op totdat de klant zit.



Tot 13 december zijn werknemers verplicht vier van de vijf dagen per week thuis te werken, daarna drie tot eind januari. Bedrijven zullen net als in vorige coronagolven worden gecontroleerd.

In heel Europa laaien de besmettingen weer op en lopen de ziekenhuizen vol, ook bij de zuiderburen waar 90 procent van de bevolking minstens een prik heeft gehad tegen Covid-19. "De kans om zwaar ziek te worden door de gevolgen van het coronavirus ligt aanzienlijk lager dankzij de vaccins, maar het risico is er nog wel."



De Croo wees erop dat het circulerende virus drie maal besmettelijker is dan eerdere varianten en dat daarom de vaccinatiecampagne voor boosterprikken wordt versneld. Bijna 900.000 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of mensen die een Janssen-prik kregen hebben al een boosterprik ontvangen.

Er wordt zo snel mogelijk met het prikken van iedereen die dat wil begonnen, aldus De Croo.

