Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil in gesprek met fracties over de omgangsvormen in het debat.

Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging FVD'er Pepijn van Houwelingen woensdag "over de schreef", zegt Bergkamp. "Bedreigingen en intimidaties zijn in welke vorm dan ook, uit den boze", aldus de Kamervoorzitter. "In de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar. Hier moeten we een grens trekken." © ANP 2021