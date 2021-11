Polen zet honderd migranten gevangen

De Poolse strijdkrachten hebben in de nacht van woensdag op donderdag ongeveer honderd migranten opgepakt die vanuit Belarus de grens probeerden over te steken.

Het ministerie van Defensie liet weten dat ze gevangen zijn gezet. "Belarussen dwongen de migranten met stenen te gooien naar Poolse soldaten om ze af te leiden", waarop een groep een paar honderd meter verder de grens bij het dorp Dubicze probeerde over te steken, verklaart het ministerie.

Aan de grens verblijven enkele duizenden migranten en vluchtelingen in de vrieskou. Het regime van president Aleksander Loekasjenko heeft hen volgens Polen met mensensmokkelmethoden naar zijn land gehaald om ze als "wapen" in te zetten bij de grens, uit vergelding voor EU-sancties. De afgelopen dagen zijn er geregeld confrontaties. Het Poolse leger heeft traangas en waterkanonnen ingezet.

Migrantenstroom

De Poolse regering sprak woensdag de vrees uit dat de migrantencrisis maanden, zo niet jaren kan voortduren. Premier Mateusz Morawiecki waarschuwt een dag later in de Duitse krant Bild voor een stroom van "miljoenen" migranten naar Europa, met name Duitsland, als het grensbeleid laks blijft. Hij sluit niet uit dat dat leidt tot een oorlog, verwijzend naar de toenemende "provocaties" van Belarussische troepen.



De migranten komen vooral uit Irak en Syrië. De landen waaruit ze vertrekken, zoals Irak, Turkije en Libanon, hebben onder druk van de EU maatregelen genomen om de toestroom in te dammen. Libanon heeft luchtvaartmaatschappijen geïnstrueerd alleen nog reizigers met een visum of verblijfsvergunning naar Belarus te laten vliegen.

Irak maakte begin deze week bekend in Belarus gestrande landgenoten terug te halen. Een eerste vlucht staat gepland voor donderdag.

