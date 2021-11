LCPS: Meer coronapatiënten in ziekenhuizen dan een jaar geleden

algemeen 18 nov 16:12

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen donderdag meer coronapatiënten dan precies een jaar geleden. Dat is voor het eerst in de huidige coronagolf.

In totaal liggen er nu 2110 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorig jaar, op 18 november 2020, waren het er 2087. Afgelopen etmaal nam het aantal coronapatiënten toe met 33, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 413 coronapatiënten, 11 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 22 tot 1697. In de afgelopen 24 uur werden er 55 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's, de grootste toename sinds begin mei. Op de verpleegafdelingen werden 237 nieuwe patiënten binnengebracht. Verwachte stijging

Het LCPS verwacht dat er de komende tijd nog meer coronapatiënten bijkomen in de ziekenhuizen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, voorziet dat de aantallen volgende week oplopen tot zo'n 2600.

Ruim een maand geleden werd besloten om patiënten weer te spreiden over het land. Dit moet de druk op de ziekenhuizen verdelen en zo veel mogelijk voorkomen dat de zorg vastloopt. Op woensdag zijn 11 mensen verplaatst naar een andere regio. Sinds de spreiding werd hervat zijn 195 mensen overgebracht naar andere regio's. In totaal liggen er nu 881 mensen op de ic's. Van deze patiënten liggen er 468 op de ic met andere aandoeningen, zoals kanker en hartklachten. De totale capaciteit op de ic's is 1038 bedden. © ANP 2021