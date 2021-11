Marokko versoepelt inreisvoorwaarden voor reizigers uit Spanje

De Marokkaanse autoriteiten hebben besloten de inreisvoorwaarden voor reizigers uit Spanje te versoepelen.

Het land is met ingang van donderdag verplaatst van Lijst B (hoog besmettingsrisico) naar Lijst A (relatief veilig) waardoor een negatieve PCR-test niet meer noodzakelijk is voor gevaccineerde reizigers die naar Marokko willen reizen. De versoepeling is het gevolg van de afgenomen besmettingscijfers in Spanje.

Reizigers uit Lijst-A landen moeten kunnen aantonen gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus. Reizigers uit Lijst-B landen moeten naast een vaccinatiebewijs ook een negatieve PCR-test (48 uur) overleggen.

De autoriteiten hebben onlangs de handhaving op naleving van de coronamaatregelen op vliegvelden en havens verscherpt. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat de hogere besmettingscijfers in Europe overwaaien naar Marokko, waar de derde coronagolf net achter de rug is en maatregelen zoals de avondklok zijn opgeheven.



Reizigers worden voortaan bij aankomst gecontroleerd met thermometers en thermische camera's. Ook kunnen mensen op het vliegveld worden geselecteerd om een antigentest te ondergaan. Medische teams zullen worden ingezet in alle havens en luchthavens van Marokko.

Reizigers die positief worden getest mogen het land niet in en moeten op eigen kosten terugkeren naar het land van herkomst, met uitzondering van mensen met een vaste verblijfplaats in Marokko.

