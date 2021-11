Marokko: vastgoedprijzen gedaald, behalve in Marrakech

De vastgoedprijsindex daalde in het derde kwartaal van 2021 met 5,5 procent op jaarbasis.

Dat meldt de Marokkaanse centrale bank Bank al-Maghrib (BAM) en het nationaal agentschap voor vastgoedbehoud en cartografie.

De prijsontwikkeling is het gevolg van een prijsdaling van woningen (-6,3 procent), percelen (-3,7 procent) en zakelijk onroerend goed (-9,5 procent). Het aantal vastgoedtransacties is afgenomen met 17,1 procent voor residentieel vastgoed, 3,2 procent voor percelen en 10,6 procent voor zakelijk onroerend goed.

Per activaklasse weerspiegelt de prijsdaling van woningen een afname van 7,4 procent voor appartementen, 7,1 procent voor villa's en 1,3 procent voor woningen.



Onder zakelijk onroerend goed werd een prijsdaling waargenomen voor kantoorruimte (-13,8 procent) en winkels (-8,7 procent). Wel ging het aantal transacties licht omhoog.

Per stad daalden de prijzen in Rabat (-1,8 procent), Casablanca (-0,3 procent) en Tanger (-1,1 procent). In Marrakech steeg de prijs voor vastgoed met 3,3 procent.

© MAROKKO.NL 2021