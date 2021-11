Egypte: 4 doden en 500 schorpioenensteken na hevig onweer

Noodweer in het zuiden van Egypte zorgde voor overstromingen, stroomuitval en een heuse schorpioenenplaag.

De giftige dieren werden uit hun schuilplaatsen gespoeld en gingen op zoek naar droge plekjes in woningen. Zeker 500 mensen werden gestoken en belandden in het ziekenhuis.

Het heeft in elf jaar tijd niet zo hard geregend in Egypte, zei Khaled Qassem, lokale ambtenaar bij het ministerie van Lokale Ontwikkeling. "In 55 minuten tijd viel in de nacht van vrijdag op zaterdag acht miljoen kubieke meter water". De provincie Aswan, 650 kilometer ten zuiden van Caïro, werd het hardst getroffen.

Vier mensen kwam om het leven nadat hun huizen instortten door regen en hagelstenen, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Volgens gouverneur Achraf Attiya zijn in totaal 106 huizen weggespoeld en meer dan 300 gedeeltelijk beschadigd.



Schorpioenen

Normaal gesproken zijn de schorpioenen niet agressief richting mensen, maar nu moesten ze massaal vluchten, met als gevolg dat veel inwoners van de regio de giftige beestjes tegenkwamen in hun huis.

De Egyptische woestijn telt vijf verschillende soorten schorpioenen waarvan de steken hoge koorts kunnen veroorzaken. Er zijn tot dusver geen sterfgevallen door een schorpioensteek geregistreerd, zei het zorgministerie.



Mensen die gestoken werden, hadden onder andere last van pijn, koorts, overgeven en stuiptrekkingen. In het ziekenhuis kregen ze antigif toegediend, waarna ze meestal weer naar huis konden.

In 2020 werd Egypte ook al hard getroffen door regens en overstromingen die destijds aan ongeveer twintig mensen het leven kostte.

