98,6% van de Marokkaanse minderjarigen die in mei van dit jaar de Spaanse enclave Ceuta binnenkwamen, wil niet terugkeren naar Marokko.

Dat blijkt Uit gegevens van de NGO Save the Children die de afgelopen periode 610 minderjarigen heeft gevraagd naar hun leefomstandigheden in Ceuta.

Volgens de gegevens van de NGO zou meer dan 23 procent van de minderjarigen in aanmerking komen voor internationale bescherming, onder meer vanwege de ondervinding van arbeidsuitbuiting. De organisatie concludeerde dat 33,4 procent van de ondervraagden te maken heeft gehad met fysiek geweld en andere vormen van misbruik.

In mei haalde de migratiecrisis in de Spaanse stadsenclave in Noord-Afrika de internationale krantenkoppen nadat duizenden migranten uit de Noord-Marokkaanse steden Fnideq, M'diq en Tetouan de oversteek maakten.



Het incident leidde tot grote ergernis bij de Spaanse autoriteiten, waardoor de spanningen tussen Marokko en Spanje nog meer toenamen. Migranten konden zwemmend of lopend naar het Spaanse stuk kust.

Rabat heeft wrijvingen met Spanje en zou de bestorming van de enclave oogluikend hebben toegestaan nadat Madrid besloot de gezochte separatistenleider en mensenrechtenschender Brahim Ghali met open armen te ontvangen.



Toen de Spaanse regering Marokko ervan beschuldigde massale migratie te gebruiken om Spanje te "chanteren", reageerde het Noord-Afrikaanse land door te benadrukken dat het de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen heeft geleverd op het gebied van migratiebeheer.

De Marokkaanse regering herinnerde eraan dat haar veiligheidsdiensten sinds 2017 meer dan 14.000 pogingen tot illegale migratie naar Spanje hebben voorkomen, meer dan 5.000 mensensmokkeloperaties hebben ontmanteld en meer dan 80.500 migranten op zee hebben gered.

