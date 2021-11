Spanje: van terrorisme beschuldigde separatist uitgeleverd aan Marokko

De Spaanse autoriteiten hebben eerder deze week Fayçal El Belloul, alias Boukhnouna (snottekop), uitgeleverd aan Marokko.

Al Bahloul werd dinsdag aan Marokko uitgeleverd nadat hij in maart vorig jaar werd gearresteerd in Spanje wegens aanzetten tot moord en het verheerlijken van terrorisme.

Boukhnouna werd eind maart 2020 gearresteerd in het Noord-Spaanse Bilbao nadat hij video's op internet publiceerde waarin hij terreurdaden verdedigde. Hij verkeerde sindsdien in voorarrest.

Hij riep in een aantal video's op om Marokkanen te onthoofden, te vergiftigen en om Marokkaanse steden in de zuidelijke provincies in de as te leggen.



Hij publiceerde zijn video's op sociale netwerken waar hij ruim 30.000 volgers had. Gezien de ernst van zijn opmerkingen lanceerden de Spaanse autoriteiten een politieoperatie die leidde tot zijn arrestatie.

De in Guelmim-Oued Noun geboren man woonde sinds enkele jaren in Spanje en was lang vóór zijn arrestatie in het vizier van de Spaanse autoriteiten vanwege zijn opruiende video's.



