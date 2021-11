Koning Mohammed VI verleent staatsburgerschap aan 'Moee'

Koning Mohammed VI heeft ter gelegenheid van de 46e verjaardag van de Groene Mars het Marokkaanse staatsburgerschap verleend aan Mohamed 'Moee' Ezzat.

Bij wijze van uitzondering werd de Marokkaanse nationaliteit toegekend aan de Duitser die momenteel in Dubai woonachtig is.

Ezzat is een prominente figuur op het internet en wordt daarbuiten vaak gezien in het gezelschap van UFC-talenten zoals de gebroeders Azaitar en andere bekendheden zoals Cristiano Ronaldo en Martin Garrix.

Ezzat vierde zijn Marokkaanse staatsburgerschap door een foto te delen op zijn Instagram-account. In de foto is te zien hoe hij de Marokkaanse vlag hijst in het Zuid-Marokkaanse Laayoune. De foto ging gepaard met de tekst 'Dank je'.



Ezzat verscheen eerder op de foto met koning Mohammed VI en de gebroeders Azaitar in het koninklijk paleis.

Het is niet de eerste keer dat koning Mohammed VI het Marokkaanse staatsburgerschap verleent aan een buitenlandse beroemdheid. Dit gebeurde eerder met Algerijnse artiesten Khaled en Faudel.

