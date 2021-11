Pentagon keurt aankoop patriot luchtverdedigingssysteem door Marokko goed

Het Pentagon heeft een overeenkomst goedgekeurd tussen Lockheed Martin, 's werelds grootste wapenfabrikant, en Marokko over de aanschaf van het Patriot luchtverdedigingssysteem.

Volgens nieuwsdienst Inside Defense bereidt Lockheed Martin zich voor om de productie van de Patriot-3-raketten op te voeren om in 2022 bestellingen te leveren aan een aantal Amerikaanse bondgenoten, waaronder Marokko.

"We verhogen onze productiesnelheid tot 500 raketten per jaar om aan de binnenlandse en internationale vraag te voldoen", zei afdelingshoofd Scott Arnold tegenover Inside Defense tijdens de jaarlijkse conferentie van de Association of the U.S. Army, een belangenbehartiger voor het Amerikaanse leger.

Volgens Arnold zal de nieuwe PAC-3 MSE-productielijn in Camden, Arkansas, volgend jaar gereed zijn om de toenemende vraag naar de 'hit-to-kill' luchtdoelraket te ondersteunen.



In 2019 hebben de Verenigde Staten (VS) en Marokko onderhandeld over de levering van het MIM-104 Patriot luchtverdedigingssysteem met als doel de verdedigingscapaciteit van het Marokkaanse leger (FAR) te verbeteren.

De VS keurden ook een wapenpakket van $ 4,25 miljard goed voor FAR, waaronder 36 zwaargewicht AH-64 Apache-aanvalshelikopters en andere wapens en onderhoudsapparatuur.

© MAROKKO.NL 2021