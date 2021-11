Oostenrijk voert vaccinatieplicht in, heel het land in lockdown

Oostenrijk voert per 1 februari een algemene vaccinatieplicht in, een primeur in de Europese Unie.

Daarnaast gaat heel Oostenrijk vanaf maandag in lockdown om de sterke toename van het aantal coronabesmettingen te keren.

Alleen supermarkten, drogisten en apotheken mogen openblijven, horeca en de meeste scholen blijven in ieder geval de komende tien dagen dicht. Mensen mogen alleen van huis voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan een arts. Daartoe is besloten na overleg van de regering met de negen deelstaten, waarvan er twee, Salzburg en Opper-Oostenrijk, deze ingrijpende maatregel al hadden genomen, maar dan tot de kerstdagen.

Kanselier Alexander Schallenberg maakte de "moeilijke besluiten" bekend, verwijzend naar het vele menselijk leed. "We willen geen vijfde golf". In Oostenrijk is iets meer dan 65 procent van de bevolking gevaccineerd, wat volgens de premier schandalig laag is. "Ondanks maanden van overreding zijn we er niet in geslaagd genoeg mensen zich te laten vaccineren", aldus Schallenberg, die vaccinweigeraars beschuldigde van een "aanval op het zorgstelsel".



Vierde keer

De lockdown kan met tien dagen worden verlengd. Sinds maandag is in het Alpenland al een lockdown van kracht voor mensen boven de 12 jaar die niet volledig zijn gevaccineerd, op straffe van een boete van 1450 euro. Uiterlijk op 13 december is de lockdown voorbij voor degenen die zijn ingeënt en hersteld. Dan zou de 2G-regel weer moeten gelden. De beperkingen voor ongevaccineerden blijven dus gelden.

Het is de vierde keer dat het land met bijna 9 miljoen inwoners in lockdown gaat. De deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk kampen met de hoogste infectiecijfers van het land en de ziekenhuizen liggen er vol coronapatiënten.

© ANP 2021