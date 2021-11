Macron: lockdown voor ongevaccineerden niet nodig door coronapas

Frankrijk hoeft geen lockdown in te voeren voor ongevaccineerden, omdat de Franse coronapas succesvol is gebleken bij het terugdringen van het coronavirus.

Dat zegt president Emmanuel Macron in een interview met de krant La Voix du Nord. In veel Europese landen is het virus aan een opmars bezig en zijn strenge maatregelen opgelegd aan mensen die niet zijn ingeënt.

Onder meer Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk weren mensen die niet geprikt zijn van veel openbare plaatsen als restaurants, niet-essentiële winkels en sportwedstrijden. Ook Duitsland en Griekenland voeren strengere regels in.

"Deze landen die niet-gevaccineerden in lockdown plaatsen, zijn degenen die de (gezondheids)pas niet hebben ingevoerd. Daarom is deze stap niet nodig in Frankrijk", aldus Macron in het interview. Overigens gelden in meerdere Europese landen soortgelijke maatregelen met coronabewijzen.



De Franse coronapas is nodig om bijvoorbeeld sportverenigingen, winkelcentra en horecazaken te bezoeken. Met de QR-code kunnen mensen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, dat ze recent negatief zijn getest of dat ze onlangs zijn hersteld van een besmetting.

De pas is omstreden en er is door duizenden mensen tegen betoogd.

© ANP 2021