China uit kritiek op VS voor politiseren Olympische Spelen

De Verenigde Staten handelen in strijd met de olympische geest door een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Beijing te overwegen vanwege de Chinese onderdrukking van de Oeigoerse bevolking in Xinjiang.

"Het politiseren van sport is tegen de 'olympische spirit' en beschadigt de belangen van atleten van alle landen", reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Een dergelijke boycot betekent dat sporters in februari wel kunnen meedoen, maar president Joe Biden en andere hoge regeringsfunctionarissen zouden de openingsceremonie van het evenement dan niet bijwonen. Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoeren en het schenden van mensenrechten in het algemeen. De aantijgingen zijn volgens Beijing "volstrekt ongegrond".

Biden voerde eerder deze week urenlang video-overleg met zijn ambtgenoot Xi Jinping, maar de diplomatieke boycot kwam volgens het Witte Huis niet aan orde. In de G7, de groep van rijke industrielanden, wordt ook gesproken over een diplomatieke boycot. © ANP 2021