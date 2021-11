Jaarrecord met 20.537 Covid-19-besmettingen op één dag in België

Met 20.537 meldingen van Covid-19-besmettingen is maandag in België het dagrecord van dit jaar bereikt.

Dat maakte viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano bekend op een persconferentie van het Crisiscentrum in Brussel.

Alleen op 27 oktober vorig jaar waren er meer besmettingen. Tussen 9 en 15 november werden gemiddeld 11.254 besmettingen per dag vastgesteld, een stijging met 14 procent in vergelijking met de week ervoor, aldus Van Gucht. Dat is nog steeds minder dan tijdens de tweede coronagolf vorig jaar, toen het virus in de herfst krachtig toesloeg.

"De piek was vorig jaar bovendien zeer kort, waarna de curve dankzij de lockdown zeer snel weer naar beneden ging. Met de beperktere maatregelen van vandaag valt te verwachten dat deze piek, wanneer we die uiteindelijk ook bereiken, veel trager zal gaan dalen."



Van Gucht wijst erop dat bij het totaal van vorige week donderdag 11 november werd meegeteld, een nationale feestdag in België waarop vrijwel alles dicht was. Op dergelijke dagen worden er meestal minder testen uitgevoerd. Als daar rekening mee wordt gehouden was er volgens de viroloog vorige week een toename van 25 procent van de besmettingen.

Geen lockdown

De snelste stijging van het aantal besmettingen is te zien in Vlaanderen, waar nog nooit zo veel besmettingen werden gemeld, aldus Van Gucht. In de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen worden ook de meeste Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen opgenomen, goed voor 30 procent van alle ziekenhuisopnames in het land. De meeste besmettingen doen zich voor bij dertigers en veertigers.



Er liggen nu 2867 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 578 op de intensivecareafdelingen. Dat laatste is bijna een kwart meer dan de afgelopen week.

Vanaf zaterdag gelden in België weer strengere coronaregels, maar van een lockdown is geen sprake.

