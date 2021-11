Duitse gezondheidsminister sluit lockdown niet uit

De coronasituatie in Duitsland is zo zorgwekkend dat een lockdown voor alle inwoners niet kan worden uitgesloten, waarschuwt gezondheidsminister Jens Spahn.

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft oplopen en de ziekenhuizen raken steeds voller met coronapatiënten. "We bevinden ons nu in een situatie waarin we niets kunnen uitsluiten", meent Spahn.

Het hoofd van het RKI heeft mensen dringend opgeroepen hun aantal contacten te verminderen. Volgens Lothar Wieler heerst in Duitsland "een grote uitbraak" en is het tijd om op de "noodrem" te trappen.

Omdat het virus zich snel verspreidt, zijn er grote zorgen over de capaciteit van de ziekenhuizen. Het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI) meldde vrijdag de registratie van 52.970 nieuwe besmettingsgevallen binnen 24 uur en 201 nieuwe sterfgevallen, waarmee het dodental in Duitsland stijgt naar ruim 98.700.

