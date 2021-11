Marokko en Spanje onderhandelen over heropening grensovergangen Ceuta en Melilla

Marokko wil dat Spanje de situatie van Marokkaanse grensarbeiders regulariseert als onderdeel van de overeenkomst om de grenzen met de twee enclaves te heropenen.

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst El Español. Rabat is niet blij met de status van tweederangsburgers die de ruim 8.500 Marokkanen hebben die werkzaam zijn in het bezette Ceuta en Melilla.

De twee stadsenclaves, die zelfbestuur hebben van de Spaanse regering, tellen een groot aantal Marokkaanse grensarbeiders. Als werknemers beschikken ze over een vergunning die het mogelijk maakt om dagelijks eenmalig in- en uit te reizen. De werknemers genieten echter niet dezelfde rechten als andere buitenlandse werknemers in Spanje. Overnachten in Ceuta of Melilla is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Het overgrote deel heeft echter geen arbeidscontract en verkeert in een illegale situatie als gevolg van het ontbreken van een werkvergunning.



Arbeiders die wel een arbeidscontract hebben dragen bij aan Spaanse socialezekerheidsfondsen maar krijgen geen uitkering bij een arbeidsongeval of als ze worden ontslagen. Ook ontvangen ze geen betaalde vakantiedagen. Spanje past inkomstenbelasting toe op niet-ingezetenen van de twee enclaves. Arbeiders betalen ongeveer een kwart (24 procent) van het salaris aan belastingen.

Naar verluidt heeft Rabat laten weten dat het onderwerp een belangrijk onderdeel is van de overeenkomst om eventueel in maart 2022 de landsgrenzen met Ceuta en Melilla te heropenen.

