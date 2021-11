Marokko vervangt 'vaccinatiepas' met 'gezondheidspas'

De regeringsraad is woensdag akkoord gegaan met het vervangen van de 'pass vaccinal' (vaccinatiepas) met de 'pass sanitaire' (gezondheidspas).

De regering geeft daarmee gehoor aan de oproep van de Nationale Mensenrechtenraad (CNDH).

CNDH voorzitter Amina Bouayach had regeringsleider Aziz Akhannouch om de wijziging gevraagd zodat de pas, naast een bewijs van vaccinatie, ook kan worden verstrekt in het geval van een negatieve test, herstelbewijs of als iemand om medische redenen niet ingeënt kan worden. CNDH reageerde op Twitter verheugd op het regeringsbesluit.

Via de officiële coronawebsite kan men voortaan de gezondheidspas downloaden in plaats van de vaccinatiepas. Vooralsnog verandert er precies niks aan de vaccinatieplicht in Marokko.

