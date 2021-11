Marakkech: Qatari met 8 Marokkaanse haviken opgepakt tijdens smokkelpoging

De douanediensten in Marrakech hebben woensdag kunnen voorkomen dat een man acht zeer zeldzame Marokkaanse haviken het land uit smokkelt.

De smokkelaar heeft de Qatarese nationaliteit en stond op het punt om met een privévliegtuig op te stijgen vanuit Menara International Airport richting de Spaanse hoofdstad Madrid.

De haviken worden met uitsterven bedreigd maar brengen op de zwarte markt per stuk zo'n 800.000 DH (€ 77.000) op.

De man had de roofvogels gedrogeerd en verstopt in dure reistassen in een poging inspectie te vermijden. De dieren werden ontdekt tijdens het passeren van de scanners op het vliegveld.

De smokkelaar is gearresteerd. De roofdieren zijn overgedragen aan ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Visserij, Water en Bossen.

