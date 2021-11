Marokkaanse acteur El Fadili (78) overleden in Nederlands ziekenhuis

De Marokkaanse acteur Aziz El Fadili is vrijdagochtend overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Dat melden kinderen van de acteur, Hanane El Fadili en filmregisseur Adil El Fadili, op sociale netwerken. De geliefde acteur overleed op 78-jarige leeftijd.

Aziz en zijn vrouw waren naar Nederland gereisd om hun jongste dochter te bezoeken en hebben daar allebei het coronavirus opgelopen. Aziz werd twee weken geleden opgenomen in het ziekenhuis.

Eerder deze week meldde zijn zoon Adil dat de gezondheidstoestand van zijn vader verslechterde. De acteur lag aan de kunstmatige beademing op de ic-afdeling van een ziekenhuis in Eindhoven.



Aziz El Fadili stond bekend om zijn werk als weerman op de eerste Marokkaanse televisiezender in de jaren tachtig. Gedurende zijn carrière speelde hij veel gedenkwaardige rollen in verschillende Marokkaanse producties zoals de film 'The Women in Block J' van regisseur Mohammed Nadif, of de serie 'The Brigade'.

De charismatische acteur werd geroemd om zijn acteervaardigheden die hem in staat stelden elke acteerrol met het grootste gemak te vertolken.



Aziz speelde ook één van de hoofdrollen in de aankomende film van zijn zoon Adil. De film zal naar verwachting in 2022 worden uitgebracht.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un

© MAROKKO.NL 2021