Regering Biden verwerpt voorstel om militaire samenwerking met Marokko te beperken

De regering-Biden is niet van plan om de militaire samenwerking met Marokko af te laten hangen van Rabat's aanvaarding van een 'vredesplan' in de Sahara.

Dat laat het Witte Huis weten in een document dat werd gepubliceerd als reactie op het verzoek van de pro-Polisario-senator Jack Reed (democraten).

Het Witte Huis onderstreepte in een document dat het verzoek een negatieve invloed kan hebben op internationale verbintenissen van het defensieministerie.

De Amerikaanse regering noemde Marokko niet bij naam maar legde uit dat 'voorstel 1209' het Ministerie van Defensie in de weg staat om naar behoren bijstand te kunnen verlenen aan buitenlandse partijen "in overeenstemming met de prioriteiten van het buitenlands beleid" van de Verenigde Staten (VS).



Senator Reed, tevens lid van de Defensiecommissie, had de regering gevraagd om de militaire samenwerking met Marokko te beperken totdat Marokko maatregelen neemt ter ondersteuning van een "definitief vredesakkoord met de Westelijke Sahara".

Marokko heeft sinds juni 2004 de status van belangrijke bondgenoot van de VS buiten de NAVO. Daarnaast ondertekenden de twee landen in oktober 2020 in Rabat een tienjarige militaire samenwerkingsovereenkomst.

