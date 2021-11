Marokko: invoering 'gezondheidspas' verandert niets aan 'vaccinatieplicht'

In Marokko is vaccinatie nog steeds verplicht om toegang te krijgen tot openbare plaatsen.

De recente goedkeuring van de gezondheidspas verandert daar niets aan.

De gezondheidspas is voorlopig enkel handig voor reizigers die Marokko willen verlaten omdat deze ook informatie over een PCR-test of herstelbewijs kan bevatten. Ook in Nederland en andere Europese landen wordt de coronapas als zodanig gebruikt.

Een gezondheidspas met een recente negatieve PCR-test maar zonder volledige vaccinatie geeft in Marokko vooralsnog geen toegang tot plaatsen die gereserveerd zijn voor gevaccineerde personen. De vaccinatieplicht geldt dus nog steeds.



De regeringsraad is woensdag akkoord gegaan met het vervangen van de 'pass vaccinal' (vaccinatiepas) met de 'pass sanitaire' (gezondheidspas). De regering gaf daarmee gehoor aan de oproep van de Nationale Mensenrechtenraad (CNDH).

Op de officiële coronawebsite is het al mogelijk om de gezondheidspas te downloaden, in plaats van de vaccinatiepas. De extra informatie die de gezondheidspas technisch kan bevatten wordt in Marokko momenteel nog niet gebruikt.

© MAROKKO.NL 2021