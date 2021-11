Demonstratie in Amsterdam geschrapt na rellen Rotterdam

algemeen 20 nov 10:32

De demonstratie United We Stand, die zaterdagmiddag in Amsterdam zou plaatsvinden, is geannuleerd.

De organisatie heeft daartoe besloten na de rellen van vrijdagavond in Rotterdam, zo meldt ze op haar Facebookpagina. De gemeente Amsterdam bevestigt dat de demonstratie niet doorgaat. De organisatie roept mensen die van plan waren mee te lopen in de mars van de Dam naar het Westerpark, op om niet naar Amsterdam te komen. "Dit door laten gaan voelt voor ons niet goed", schrijft United We Stand Europe op Facebook. De organisatie verwijst naar onbevestigde berichten over een van de Rotterdamse demonstranten die zou zijn overleden.

"Uit respect voor de overledene en de mensen die op dit moment vechten voor hun leven, maar ook om de veiligheid van onze demonstranten te kunnen waarborgen, kunnen wij niet anders dan besluiten dat deze editie van de WWD Netherlands niet door kan gaan." De zogenoemde World Wide Demonstration zou voor de vijfde keer worden gehouden. Er werden duizenden mensen verwacht, net als bij de eerdere edities. © ANP 2021