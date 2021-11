Jury acht Amerikaanse tiener Rittenhouse onschuldig

Een jury in de Amerikaanse staat Wisconsin acht de Amerikaanse tiener Kyle Rittenhouse niet schuldig aan het doodschieten van twee betogers vorig jaar augustus in de stad Kenosha met een semiautomatisch geweer en het verwonden van een ander.

Dat gebeurde tijdens protesten tegen racisme, die uitliepen op ernstige ongeregeldheden met plundering en brandstichting. De inmiddels 18-jarige jongen hield bij de rechter vol dat hij handelde uit zelfverdediging.

De twaalfkoppige jury beoordeelde zijn verklaring deze week als geloofwaardig en ontsloeg hem na lange beraadslagingen van rechtsvervolging. Rittenhouse, zelf niet wonend in Kenosha maar gekomen om plunderingen te helpen voorkomen, was tweevoudige moord, poging tot moord en het roekeloos in gevaar brengen van de openbare veiligheid ten laste gelegd.

Hij verklaarde te hebben geschoten omdat hij zich bedreigd voelde door de aanvallers. Een van hen kwam onverwachts achter een auto vandaan en zou hem met de dood hebben bedreigd.



Zijn proces kreeg grote aandacht in de gepolariseerde VS, met grote tegenstellingen over onder meer het recht wapens te dragen en over de toenemende discriminatie van zwarte Amerikanen. De angst is groot dat de vrijspraak van Rittenhouse leidt tot nieuwe protesten en rellen. Die begonnen vorig jaar in Kenosha nadat een witte agent de zwarte Jacob Blake meerdere keren in de rug had geschoten en vrijuit ging. Ook elders in de VS was sprake van vergelijkbaar zwaar politiegeweld.

Geen winnaars

Een woordvoerder van de familie Rittenhouse reageerde ingetogen op de vrijspraak, die duidelijk geëmotioneerd werd aangehoord door de jeugdige aangeklaagde. "We zijn heel blij dat Kyle verder door het leven kan gaan als vrij en onschuldig man. Maar in deze hele toestand zijn geen winnaars, twee mensen zijn om het leven gekomen en dat deert ons allen".



De protestbeweging Black Voters Matter liet via Twitter weten "teleurgesteld maar niet verrast" te zijn door het vonnis. "Dit is geen gerechtigheid. Dit is geen verantwoordelijkheid. Hoe dan ook, dit is Amerika". President Joe Biden verklaarde de uitspraak te respecteren. "Ik sta achter de conclusie van de jury. Het jurysysteem werkt. Daar moeten we ons naar schikken".

Biden zei ook gesproken te hebben met de gouverneur van Wisconsin Tony Evers om hem steun aan te bieden en eventuele assistentie als die nodig is om de veiligheid op straat te garanderen. "Voor geweld en vernieling van andermans eigendommen is geen plaats in onze democratie".

© ANP 2021