WSJ: geheimzinnig project China in VAE stilgelegd na druk VS

China heeft een geheimzinnig project stilgelegd in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Inlichtingendiensten uit de Verenigde Staten hadden het vermoeden dat het ging om de bouw van een soort militaire installatie, zeggen ingewijden tegen de Amerikaanse krant Wall Street Journal.

De VS concludeerden volgens de krant aan de hand van satellietbeelden dat China met een militair project bezig was in de haven bij Abu Dhabi. De bouw kwam daar stil te liggen nadat de VS de regering van de golfstaat hadden gewaarschuwd.

De Emiraten kregen te horen dat de relatie met Washington onder druk zou komen te staan als Chinese militaire activiteiten worden toegestaan door de VAE.



De regering van de Emiraten lijkt niet te hebben beseft dat de installatie was bedoeld voor militaire doeleinden. Een woordvoerder van de VAE-ambassade in Washington benadrukte tegenover de zakenkrant dat zijn land nooit heeft overwogen om China toestemming te geven een "militaire basis of buitenpost" te bouwen.

De relatie tussen de VS en China is onder oud-president Trump sterk verslechterd. Handel, de aanpak van de coronapandemie, spanningen rond Taiwan en de Chinese ‘inlijving’ van Hongkong zijn enkele van de conflictpunten.

