Twee personen met schotwond in ziekenhuis na rellen Rotterdam

Na de rellen vrijdagavond in Rotterdam liggen nog twee mensen in het ziekenhuis die werden geraakt door een kogel.

Onderzocht wordt of ze zijn geraakt door kogels die de politie afvuurde toen een protest tegen de coronamaatregelen uitliep op rellen, meldt de politie.

Een agent is met verwondingen aan zijn been opgenomen in het ziekenhuis, een ander werd behandeld door ambulancemedewerkers.

Agenten voelden zich vrijdagavond volgens de politie zo in het nauw gedreven dat zij waarschuwingsschoten losten en gericht schoten.

Bij de ongeregeldheden zijn vooralsnog 51 mensen aangehouden, aldus de politie zaterdag.

© ANP 2021