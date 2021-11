VK bestempelt politieke tak Hamas als terroristische organisatie

De militante tak van verzetsbeweging Hamas was al verboden in het Verenigd Koninkrijk (VK), nu dus ook de politieke tak.

De regering van de Britse premier Boris Johnson verklaart de volledige organisatie van Hamas als terroristisch, daardoor riskeren Britse sympathisanten een gevangenisstraf.

Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, vrijdag aangekondigd, schrijven Britse media. Sympathisanten riskeren een gevangenisstraf van maximaal tien jaar. Pratel hoopt dat het terroristisch verklaren van Hamas zal helpen in de strijd tegen antisemitisme.

Wie sympathie uitspreekt voor de Palestijnse islamitische politieke organisatie, met de Hamasvlag zwaait of partijbijeenkomsten organiseert, wordt beschouwd als overtreder van de Britse terreurwet. De Israëlische premier Naftali Bennet zegt op Twitter het besluit van de regering-Johnson te verwelkomen.



Palestijnse groeperingen zijn ontzet. In een verklaring zei het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) dat het besluit gericht was op het legitieme verzet van het Palestijnse volk en een voortzetting was van de Britse vijandigheid jegens de Palestijnen. De PFLP vroeg het VK om de pro-Israëlische resolutie en de vijandigheden te staken.

De militante tak van de verzetsbeweging Hamas, de Izz ad-Din al-Kassam Brigades, werd in 2001 AL verboden in het vk. Pratel, die op werkbezoek is in Washington, zei vrijdag de militante en politieke tak "niet langer" te "kunnen onderscheiden".



De VS, Canada en de EU hebben Hamas eerder aangemerkt als verboden terroristische organisatie, wat voornamelijk is gericht op prominenten van Hamas. De in 1987 opgerichte organisatie beschouwt zichzelf als een islamitische verzetsbeweging die de bevrijding van Palestina nastreeft.

De beweging won in 2006 op democratische wijde de verkiezingen in de Palestijnse gebieden. De winst leidde tot een tweestrijd met de seculiere partij Fatah. Sindsdien bestuurt Hamas Gaza en Fatah de Westelijke Jordaanoever.



© MAROKKO.NL 2021