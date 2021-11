Aboukhlal redt diep in blessuretijd punt voor AZ tegen NEC

AZ heeft zaterdag een nieuwe nederlaag in de Eredivisie ternauwernood voorkomen.

De Alkmaarders speelden in eigen stadion gelijk tegen NEC (1-1). Het duel werd in de eerste helft even onderbroken toen een groep supporters het stadion was binnengedrongen.

Scheidsrechter Jeroen Manschot kon de wedstrijd na enkele minuten hervatten. Op het moment van staken leidde NEC. Jordy Bruijn schoot NEC in de 9e minuut op voorsprong. Hij kreeg de bal plotsklaps voor zijn voeten en faalde oog in oog met keeper Peter Vindahl Jensen niet. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar bij het terugkijken van de televisiebeelden bleek de bal richting Bruijn niet afkomstig van een NEC'er maar van AZ-verdediger Bruno Martins Indi.

Vangelis Pavlidis was voor rust dicht bij de gelijkmaker, maar de spits schoot de bal op de paal.

In de tweede helft was AZ machteloos en leek NEC vrij eenvoudig overeind te blijven. Na een voorzet vanaf links van Hakon Evjen redde Zakaria Aboukhlal met een kopbal in de 93e minuut alsnog een punt voor de Alkmaarders.

AZ staat na twaalf wedstrijden op de elfde plek met 16 punten. NEC heeft nu 19 punten uit dertien duels. De Nijmegenaren doen het, net als de twee andere gepromoveerde clubs SC Cambuur en Go Ahead Eagles, voorlopig uitstekend.

