Politiechef hekelt fake news over 'dode' bij rellen Rotterdam

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke heeft geen goed woord over voor de berichten die vrijdag en zaterdag de ronde deden over een dodelijk slachtoffer bij de rellen in Rotterdam.

Enkele mensen raakten vrijdag gewond door politiekogels, maar doden vielen er niet. "Je ziet dat ze zo ver gaan, fake news brengen, om weer nieuwe dingen aan te wakkeren. Op andere plaatsen weer demonstraties te laten beginnen", zei Westerbeke bij WNL op Zondag, over de verspreiders van de verhalen. "Het klopt gewoon echt niet."

Ook minister van Justitie Ferd Grapperhaus zat in de uitzending. Volgens de bewindsman waren de onlusten van zaterdagavond in onder meer Urk en het Limburgse Stein niet zo ernstig als vrijdag in Rotterdam, maar waren het wel weer ernstige gebeurtenissen. Hij sprak enkele burgemeesters van de getroffen plaatsen, en prees hen om hun voorbereidingen. "Het was duidelijk dat er een en ander aan zat te komen."

Geweld tegen hulpverleners

"Er was gewoon weer geweld tegen hulpverleners. Tegen politie, maar ook tegen ambulancemedewerkers en de brandweer. Het gooien van explosieven. Cobra's zijn gewoon explosieven. Het wordt vuurwerk genoemd, maar het is levensgevaarlijk spul."



Maar zo erg als in Rotterdam, werd het zaterdagavond niet. "Dat was echt....daar is een demonstratie als dekmantel gebruikt voor georganiseerd geweld van verschillende groepen."

Grapperhaus sprak zaterdag met Rotterdamse brandweerlieden die vrijdagavond aan het werk waren en die zeiden nog nooit zoiets te hebben meegemaakt.

© ANP 2021