Bruls: als alles zo blijft koersen we af op lockdown hele winter

Als mensen de huidige coronamaatregelen niet beter gaan naleven en het aantal besmettingen deze week niet fundamenteel daalt, koersen we af op een lockdown die de hele winter gaat duren.

Dat zei voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Bruls zegt teleurgesteld te zijn in hoe slecht de huidige maatregelen worden nageleefd. Hij gaf aan wel te geloven in de strategie "niet gelijk op alles maar weer sluiten te gaan zitten". "Maar als je kijkt naar de laatste nalevingscijfers, ben ik daar ook teleurgesteld over."

Volgens Bruls wordt deze week heel spannend. "Als dat niet fundamenteel verandert in combinatie met een echte daling van het aantal besmettingen, dan koersen wij af op een lockdown die echt de hele winter gaat duren."

