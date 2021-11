Afgezette premier Soedan komt weer aan de macht na deal met leger

De afgezette premier van Soedan mag na onderhandelingen met het leger toch weer een regering gaan leiden.

Ook worden politieke gevangenen vrijgelaten die waren opgepakt na de staatsgreep van vorige maand, zeggen bemiddelaars.

Het leger in Soedan, een van de grootste landen in Afrika, schoof premier Abdullah Hamduk eind oktober opzij en riep de noodtoestand uit. Volgens de militairen was dat nodig om een burgeroorlog te vermijden. Hamduk stond aan het hoofd van een overgangsregering. Die moest Soedan leiden naar vrije verkiezingen nadat dictator Omar al-Bashir in 2019 was afgezet na massaprotesten.

Het optreden van het leger leidde tot grote protesten in Soedan, waarbij tientallen doden vielen. Ook was er veel internationale kritiek. De Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen eisten dat Hamduk zijn oude functie zou terugkrijgen.



Dat lijkt nu te gaan gebeuren. Soedanese bemiddelaars verklaarden dat een deal is gesloten tussen militairen, politieke groeperingen en andere organisaties om een einde te maken aan de crisis.

Onrust

Het leger hield Hamduk na de coup vast in zijn woning, maar zou hem inmiddels hebben laten gaan. "Het huisarrest van premier Abdullah Hamduk is opgeheven en de troepen die zijn huis bewaakten hebben zich teruggetrokken", liet een naaste medewerker van de minister-president weten aan persbureau AFP.



Het nieuws over het akkoord maakt geen einde aan de onrust in het Oost-Afrikaanse land, dat onder meer grenst aan Egypte en de Rode Zee. Een ooggetuige zei tegen persbureau Reuters dat duizenden demonstranten oprukken naar het presidentieel paleis in hoofdstad Khartoem.

Ze hebben afbeeldingen bij zich van betogers die zijn gedood tijdens de recente protesten en scanderen leuzen tegen de legerleider, Abdel Fattah al-Burhan.

