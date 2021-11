Coronaprotest Brussel ontaardt in veldslagen met politie

buitenland 21 nov 17:25

Een grote demonstratie in Brussel tegen de Belgische coronamaatregelen is ontaard in veldslagen met de politie.

Media melden gewonden en talrijke vernielingen. Een deel van de 35.000 betogers keerde zich tijdens de mars in het centrum van de Belgische hoofdstad tegen de massaal aanwezige agenten. De onruststokers gooiden met vuurwerk en andere voorwerpen. De politie reageerde met waterkanon en traangas. Op sociale media zijn brandende barricades te zien. Relschoppers beschadigden politievoertuigen. Ook van andere auto's werden de ramen ingesmeten.

Het geweld barstte los toen de mensenmassa aankwam in de zogenoemde Europese wijk, waar zich instellingen van de Europese Unie bevinden. Een deel van de deelnemers weigerde de afgesproken route te volgen. In Belgische media stond in aanloop naar de betoging de vraag centraal of de actie net zo uit de hand zou kunnen lopen als in Nederland, waar het de afgelopen dagen onrustig was in steden als Rotterdam en Den Haag.

De organisatoren van de manifestatie hadden opgeroepen geweldloos te protesteren. Ze vinden sommige coronamaatregelen onwetenschappelijk en zeggen dat ongevaccineerden gedemoniseerd worden door de overheid. België heeft onder meer besloten een vaccinatieplicht in te voeren voor zorgpersoneel. Ook hebben mensen een coronapas nodig om toegang te krijgen tot horecazaken. © ANP 2021