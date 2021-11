Mogelijk 4 man geraakt door kogel bij rellen

Bij de rellen afgelopen vrijdag in Rotterdam zijn mogelijk vier mensen geraakt door kogels.

Dat meldt het Openbaar Ministerie zondag in een verklaring over de gebeurtenissen. "Inmiddels lijkt het dat vier mensen zijn geraakt door kogels", aldus het OM.

Zaterdag meldde de politie nog dat er drie mensen waren geraakt door een kogel. Het cijfer vier werd toen ook gecommuniceerd, maar later werd dat weer ingetrokken omdat er sprake was van een misverstand. De Rijksrecherche onderzoekt of de slachtoffers geraakt zijn door politiekogels.

Verdachten

Volgens het OM zijn er 49 verdachten aangehouden op de avond van de rellen. Van hen zitten er nog acht vast. Deze acht personen worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging, vernieling en het hinderen of belagen van hulpverleners. Ze worden komende week "waar mogelijk" voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Het grootste gedeelte van de 49 aangehouden personen komt uit de directe omgeving van Rotterdam. Maar enkelen komen ook uit Noord-Brabant en Noord-Holland. Onder hen zijn zes minderjarigen.

Het grootste deel van de verdachten is jongvolwassen. De meesten zijn met een zogeheten gedragsaanwijzing 'heengezonden'. Dat betekent dat ze tot en met 2 januari volgend jaar niet op bepaalde plekken in Rotterdam mogen zijn. Dat wel doen, is strafbaar.



Behandeling

Bekeken wordt welke zaken in aanmerking komen voor behandeling tijdens een supersnelrechtzitting. "Dit moeten afgeronde dossiers zijn waarbij daarnaast rekening gehouden is met bijvoorbeeld de slachtofferrechten en de mogelijkheid tot schadeverhaal", aldus het OM, dat verwacht dat de eerste verdachten al deze week voor de rechter komen.

De verwachting is dat de komende tijd meer aanhoudingen volgen. Ook mogelijke organisatoren die opriepen tot geweld, plunderingen en vernielingen, worden gezocht.

© ANP 2021