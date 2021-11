Marokko meldt 93 nieuwe coronabesmettingen

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid zijn in het afgelopen etmaal geen coronadoden gevallen.

In de laatste 24 uur werden 93 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Tot dusver zijn in totaal 948.923 besmettingen vastgesteld en zijn 14.761 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in de regio Casablanca-Settat (52), gevolgd door Rabat-Salé-Kenitra (21).



Het laatste etmaal zijn 86 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 930.971. Het land telt momenteel 3.191 actieve besmettingen, waarvan 110 in het ziekenhuis. Het herstelpercentage in Marokko is 98,1 procent.

Tot dusver hebben 24.386.687 mensen de eerste coronaprik gehad en zijn 22.527.889 dubbel geprikt. In totaal hebben 1.602.391 mensen het boostervaccin ontvangen.

