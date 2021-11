Taliban-regime Afghanistan wil geen tv-series met vrouwen

Het radicale Taliban-regime in Afghanistan heeft de Afghaanse tv-zenders opgeroepen niet langer series uit te zenden waarin vrouwen meespelen.

Het zogenaamde ministerie voor de bevordering van deugd en het beletten van zonde gaf de zenders een dergelijke instructie.

Zenders moeten vermijden sentimentele series en soaps met vrouwen te tonen, luidt de waarschuwing. Verder moeten vrouwelijke journalisten een hoofddoek dragen als ze op het scherm verschijnen. Een eenvoudige sjaal, die de vrouwen meestal dragen, zou daarmee niet meer voldoen.

De zenders krijgen verder de opdracht geen programma's uit te zenden die indruisen tegen de zogenoemde islamitische en Afghaanse waarden. Het zijn geen regels, maar religieuze richtlijnen, aldus het ministerie.

Het is in ieder geval de eerste omvattende Taliban-poging greep op de talrijke zenders te krijgen sinds de fundamentalisten in augustus de controle over het hele land heroverden. Tijdens het eerdere Taliban-bewind van 1996 tot 2001 was het ministerie al de bewaker van de Taliban-leer.

Televisie werd toen simpelweg verboden. Het departement werd opgedoekt toen de Taliban destijds hun machtspositie verloren, maar is nu heropgericht.

