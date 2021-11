Vijf doden en veel gewonden nadat auto inrijdt op kerstoptocht VS

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen doordat een auto inreed op een kerstoptocht in het Amerikaanse Waukesha (Wisconsin).

Ook raakten meer dan veertig personen gewond, meldde de politie. Die heeft een aanhouding verricht.

Op een video die op sociale media is geplaatst, is een rode SUV te zien die van achteren op de parade inrijdt. In een tweede video lijkt de politie het vuur te openen op dezelfde auto, wanneer die door de wegversperring breekt. Een woordvoerder van de politie heeft bevestigd dat een agent op de wagen geschoten heeft.

Tijdens het incident brak volgens Amerikaanse media paniek uit. Mensen schreeuwden de namen van familieleden. Op videobeelden is te zien dat een vrouw "mijn god" blijft gillen nadat een groep dansende meisjes met kerstmutsen is geraakt door de wagen.



"De SUV kwam op volle snelheid aanrijden", zei een 39-jarige getuige die met haar gezin vanaf de stoep naar de parade keek. "Toen hoorde ik mensen gillen." De vrouw zocht met haar 3-jarige dochter een veilig heenkomen in een restaurant terwijl haar echtgenoot probeerde om gewonden te helpen.

Het Witte Huis liet weten dat president Joe Biden is geïnformeerd over de gebeurtenissen in Waukesha. "Het Witte Huis volgt de situatie op de voet. We leven mee met iedereen die is getroffen door dit verschrikkelijke voorval", meldt een regeringsfunctionaris. Die zei ook dat de lokale autoriteiten hulp is aangeboden.

