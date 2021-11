Duitse minister: meeste mensen straks ingeënt, genezen of dood

De Duitse minister van Volksgezondheid voorziet dat bijna al zijn landgenoten persoonlijk worden geraakt door het coronavirus.

"Waarschijnlijk is vrijwel iedereen in Duitsland gevaccineerd, genezen of dood voor het eind van de winter, zoals soms cynisch wordt gezegd", voorspelt minister Jens Spahn. Dat komt volgens hem door de "zeer besmettelijke Delta-variant".

Duitsland probeert, net als Nederland, een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen onder controle te krijgen. Daardoor neemt de druk op de zorg toe. "We hebben een zeer, zeer moeilijke situatie in veel ziekenhuizen", zei Spahn, die Duitsers vroeg zich vooral te laten inenten. Tot dusver is ongeveer 68 procent van de Duitsers volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.

Het Duitse gezondheidsinstituut RKI, de tegenhanger van het Nederlandse RIVM, maakte maandag weer melding van ruim 30.000 nieuwe coronabesmettingen. Die waren in de afgelopen dag geregistreerd. Sinds het begin van de pandemie zijn in het 83 miljoen inwoners tellende Duitsland zo'n 5,3 miljoen besmettingen vastgesteld en bijna 100.000 coronapatiënten overleden.

