Nog steeds 'extreme drukte' bij reserveren coronatest

De behoefte aan coronatesten "blijft enorm groot" en daardoor is het ook nog altijd "extreem druk" bij het landelijke callcenter en het onlinereserveringssysteem, meldt GGD GHOR Nederland.

Het kan daardoor de nodige moeite kosten om een test in te boeken, zeker voor mensen die daar niet ver voor willen of kunnen reizen.

"Mensen kunnen helpen door later op de dag een afspraak te maken", laat de woordvoerster van de gezondheidsdienst weten. "Online is het in de avond en op de vroege ochtend rustiger. In principe is er voor iedereen plek", voegt ze eraan toe.

De GGD'en lieten vorige week al weten dat ze aan de grens zitten van hun testcapaciteit. Ze zijn die aan het uitbreiden tot 120.000 per dag. "Zo verlengen regionale GGD’en openingstijden, worden op bestaande locaties extra testlijnen geopend en wanneer de mogelijkheid ertoe is, worden nieuwe locaties geopend." Maandag waren rond 14.00 uur al zo'n 95.000 afspraken ingepland, laat een woordvoerster weten.



Aanpassingen

Om de reserveringen te versoepelen zijn enkele aanpassingen in het onlinesysteem doorgevoerd. Daardoor komen volgens GGD GHOR meer tijdvakken beschikbaar en worden plekken die tijdelijk zijn gereserveerd eerder weer vrijgegeven. Wie een test wil inboeken via internet, krijgt diverse opties. Alle aangeboden tijdvakken zijn dan enige tijd niet beschikbaar voor een ander.

"Uiteraard hopen wij op een spoedige stabilisatie van de besmettingen. De meest effectieve maatregel om ook de testcapaciteit op orde te brengen, is de hoeveelheid besmettingen naar beneden krijgen", besluit de landelijke organisatie van de GGD'en.

