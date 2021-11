Ziekenhuizen bereiden zich voor op code zwart

Ziekenhuizen zijn begonnen met de voorbereidingen op de zogenoemde code zwart.

Het Radboudumc in Nijmegen en het Rotterdamse Erasmus MC zijn net als eerder in de coronacrisis bezig medewerkers bij te scholen over de patiëntselectie die zij moeten maken als ziekenhuizen niet meer alle acute zorg kunnen leveren.

Het Amsterdam UMC zegt dat hun mensen daar al op voorbereid zijn. Code zwart wil zeggen dat alle reguliere zorg in de ziekenhuizen is gestopt en dat er alleen nog acute zorg wordt verleend. Zorgverleners bepalen op basis van een proces dat triage heet welke patiënt ze wel en niet gaan behandelen.

Die situatie wordt landelijk uitgeroepen door de minister van Volksgezondheid. Die zei, evenals voorzitter van de Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers, maandag al dat we nog ver van dat scenario verwijderd zijn. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) zei eerder op de dag juist dat code zwart niet ver weg meer is.



Het Radboudumc, Erasmus MC en Amsterdam UMC hebben zogeheten triagecommissies. Dat zijn groepjes met artsen die kijken naar de selectiecriteria voor het opnemen van patiënten, mocht niet iedereen meer in een ziekenhuis zorg kunnen krijgen. Het Radboud-ziekenhuis en Erasmus MC zijn sinds een aantal dagen weer bezig medewerkers de protocollen bij te brengen.

Geen oefeningen

Volgens een woordvoerster van het Erasmus MC wordt tijdens die trainingen gekeken naar welke medische overwegingen centraal staan. "Wat is de levensverwachting na een eventuele behandeling? Welke patiënt heeft daarin de beste kans? Voor iedere arts zijn dit heel ingrijpende beslissingen en een verschrikkelijke nachtmerrie.".



Er zouden bij het Rotterdamse ziekenhuis 25 artsen in de teams zitten die bij de triage kunnen helpen. "Maar alle medisch specialisten worden geacht kennis te hebben van de protocollen."

Het Amsterdam UMC zegt dat het voorbereid is op code zwart. "Onze triagecommissie staat paraat, maar we zijn geen oefeningen aan het doen."

