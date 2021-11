CNSS: hervormen socialezekerheidsstelsel Marokko alleen mogelijk bij verhogen pensioenleeftijd

Het verhogen van de pensioenleeftijd in Marokko is de enige oplossing tegen de economische gevolgen van de toenemende vergrijzing.

Dat zei de directeur het Nationaal Fonds voor Sociale Zekerheid (CNSS), Hassan Boubrik, zaterdag in Rabat tijdens een bijeenkomst van het International Debate on Public Finance (CIFP) waarop werd gesproken over het verhogen van de pensioenleeftijd en de jaarlijkse socialezekerheidspremies.

Boubrik wees erop dat de vergrijzing van de wereldbevolking een onbetwistbaar feit is geworden en dat de stijging van de gemiddelde levensverwachting, ook in Marokko, een "goede zaak" is, omdat dit een teken is van verbeterde toegang tot infrastructuur en zorg.

De vergrijzing heeft daarentegen ernstige gevolgen aangezien deze in toenemende mate een grote druk uitoefent op de gezondheidszorg en het pensioenfonds. De regering moet overwegen om de huidige pensioenleeftijd (63) te verhogen.



De pensioenleeftijd werd in 2016 voor het laatst verhoogd, van 60 naar 63 jaar.

Socialezekerheid

In Marokko zijn de autoriteiten bezig met het hervormen van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. In april van dit jaar werd het nieuwe koninklijke initiatief voor socialezekerheid bekend gemaakt. Toenmalige Minister van Financiën Mohamed Benchaaboun kondigde aan dat het project de tijdlijn volgt die door de koning is vastgesteld tijdens de Troonrede van 2020.



In de troonrede ter gelegenheid van zijn 21e troondag beloofde Mohammed VI dat binnen vijf jaar alle Marokkanen voorzien zijn van sociale zekerheid.

In de tijdlijn die door de monarch werd vastgesteld streeft het land tegen het jaar 2022 naar universele gezondheidszorg.

