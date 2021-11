Marokkanen behoren tot grootste groep buitenlandse vastgoedinvesteerders in Spanje

Marokkanen staan bovenaan de lijst ​​van buitenlanders die in de eerste helft van 2021 de meeste huizen in Spanje kochten.

Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Raad van Notarissen.

De aankoop van huizen door buitenlanders vertegenwoordigt 11,3 procent van het totaal aantal vastgoedtransacties in Spanje, het aandeel is 47 procent hoger dan een jaar eerder. "Deze stijging wordt sterk bepaald door de dalingen in de eerste helft van 2020, die op hun beurt de effecten van de coronapandemie weerspiegelen.", aldus de notarissen in een verklaring.

Marokkanen spannen de kroon en kochten in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 5.200 woningen in Spanje, het cijfer vertegenwoordigt 10,8 procent van alle aankopen die door buitenlanders zijn gedaan op de Spaanse onroerendgoedmarkt.



Op de tweede plaats staan de Britten met 4.614 gekochte woningen (9,7 procent van het totaal), gevolgd door de Roemenen, met 3.770 woningen goed voor 6,5 procent van het totaal.

In absolute vastgoedwaarde vertegenwoordigen de transacties door buitenlanders 15,4 procent van de totale omzet. Lager dan het gemiddelde tussen 2012 en 2019 (18,7 procent).



Ondanks dat Marokkanen in Spanje de meeste huizen kochten, betaalden ze gemiddelde ook de laagste prijs per vierkante meter: € 640, gevolgd door Roemenen, met een gemiddelde van € 967 per vierkante meter, en Ecuadoranen, met € 984 /m2.

De Zweden betaalden het meest per vierkante meter (€ 2.768), gevolgd door de Denen (€ 2.680), Duitsers (€ 2.676), Zwitsers (€ 2.464), Amerikanen (€ 2.266) en de Noren (€ 2.223).

Marokkaanse investeerders waren in de eerste twee kwartalen oververtegenwoordigd in Murcia, Extremadura en La Rioja.

© MAROKKO.NL 2021