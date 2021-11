Kabinet wil 2G mogelijk maken voor horeca, evenementen en cultuur

Het kabinet wil het mogelijk maken om 2G-beleid in te voeren voor de horeca, evenementen, cultuur en niet-essentiële dienstverlening, zoals pretparken en dierentuinen.

Daar kan men dan bezoekers toelaten die gevaccineerd zijn óf genezen van corona. Een negatieve test is dan niet meer voldoende om binnen te komen. Dat staat in een wetsvoorstel dat het demissionaire kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met het wetsvoorstel, betekent dat niet direct dat 2G ook echt van kracht wordt in deze sectoren. De wet geeft het kabinet alleen de mogelijkheid om de maatregel te nemen. Het kabinet schrijft in de wet dat het alleen tot 2G overgaat als 3G niet werkt. In dat laatste geval krijgen ook ongevaccineerden toegang, als zij een negatieve testuitslag hebben.

Bovendien hoeft de maatregel niet breed in een hele sector te worden ingezet, maar kan die ook gerichter worden toegepast. Het gaat vooral om "hoogrisico-omgevingen", waar mensen geen vaste zitplaats hebben en waar afstand houden moeilijk is.



3G

In sectoren waar volgens het kabinet geen sprake is van hoog risico, zal 2G "niet snel, of helemaal niet aan de orde zijn". Daarbij denkt het kabinet bijvoorbeeld aan de beoefening van kunst en cultuur, maar ook aan contactberoepen zoals de kapper. Ook in restaurants of bij voorstellingen denkt het kabinet niet dat 2G snel nodig zal zijn.

In het onderwijs en op de werkvloer gaat 2G niet gelden, maar daar wil het kabinet 3G wel mogelijk maken. Ook in de zogeheten "niet-essentiële detailhandel", zoals een bouwmarkt, wil het kabinet 3G kunnen inzetten.

