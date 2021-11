Marokko: Na Israël gaan nu ook Qatar en Italië zoeken naar olie in Marokkaanse wateren nabij Canarische Eilanden

Marokko heeft een exploratievergunning verleend aan een Italiaans-Qatarees bedrijf om naar olie te zoeken voor de kust van Tarfaya.

Qatar Petroleum is een samenwerking aangegaan om met Eni Maroc het gebied in de Atlantische Oceaan tussen Agadir en de Marokkaanse Sahara te verkennen.

De exploratievergunning heeft betrekking op een gebied dat zich uitstrekt over ruim 23.900 vierkante kilometer en omvat geologische en geofysische onderzoeken.

Qatar Petroleum kocht in 2019 ruim 30 procent van het aandeel van 75 procent dat het Italiaanse bedrijf Eni in haar bedrijfstak in Marokko (Eni Maroc) had verworven. De overige 25 procent is in handen van het Nationaal bureau voor Koolwaterstoffen en Mijnen (ONHYM).



Spanje bezorgd

Het nieuws over de exploratievergunning komt op het moment dat de bezorgdheid op de Canarische Eilanden toeneemt. Tarfaya bevindt zich tegenover het eiland Fuerteventura en volgens het Spaanse dagblad El Espanol maken lokale autoriteiten zich zorgen over een eventuele vondst van olie of gas. Een ongeval kan catastrofale gevolgen hebben voor het milieu op het uitgestrekte gebied.

De olie- en gasexploratievergunningen die Marokko onlangs verschafte aan het Israëlische bedrijf Ratio Petroleum Partnership zorgde op de Canarische Eilanden al voor bezorgdheid. Begin november stelde Madrid de bewoners van de archipels gerust door te verklaren dat de Israëlische olie-exploraties nabij het Marokkaanse Dakhla "geen invloed" hebben op de Spaanse wateren.

© MAROKKO.NL 2021