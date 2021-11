EU in hoger beroep tegen opzegging handelsovereenkomsten met Marokko

De Europese Unie (EU) is vorige week in beroep gegaan tegen de opzegging van twee handelspartnerschapsovereenkomsten met betrekking tot de Marokkaanse Sahara.

Het Europees Hof van Justitie besloot eind september dat de Europese Commissie opnieuw namens de EU moet gaan onderhandelen over de handelsafspraken met Marokko en dat daarin de bevolking van de Sahara betrokken moet worden. De zaak werd aangekaart door de Polisario.

De overeenkomsten betreffen gunstige tarieven voor landbouwproducten die Marokko in de EU mag invoeren, en een visserij-overeenkomst.

De uitspraak was een overwinning voor Polisario. De separatisten hebben na de uitspraak laten weten een schadevergoeding van € 1 miljard te eisen van de EU.



Het vonnis van het EU-Hof heeft nog geen directe invloed op de exportactiviteiten van Marokko aangezien de overeenkomsten twee maanden van kracht bleven. In de tussentijd hebben de Europese autoriteiten een zaak voorbereid en deze voorgelegd aan het EU Hof.

Zowel Marokko als de EU zien liever dat de overeenkomsten gehandhaafd blijven. Met name Spanje is gebaat bij de visserij-overeenkomst. Spanje is, met 93 van de 128 Europese vaartuigen, zeer actief in de visgronden in de Zuid-Marokkaanse regio's.



Koninklijke instructies

Volgens het nieuwe buitenlandbeleid van Rabat is een handelsovereenkomst waarin de Sahara wordt uitgesloten niet mogelijk. De Marokkaanse koning Mohammed VI zei in een recente troonrede dat Marokko niet onderhandelt over de Sahara en dat de EU de Marokkaanse soevereiniteit moet respecteren.

In navolging van de koninklijke toespraak herhaalde de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, vorige week dat de Sahara voortaan onderdeel zal uitmaken van alle nieuwe overeenkomsten met de EU.

